Хоторн, США, 23 декабря, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск продемонстрировал автомобиль, который будет запущен на Марс. Соответствующее фото он разметил на своей странице в Instagram.

Mazmaz222 Tesla Roadster

Как отметил Маск в подписи к фотографии, это будет красный Tesla Roadster. Он отправится к Марсу, чтобы тестовый процесс не был скучным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Илон Маск опубликовал фотографию сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy. Её сфотографировали в монтажно-испытательном корпусе космодрома на мысе Канаверал.

Предполагается, что Falcon Heavy будет запущена в январе 2018 года.

Читайте также: Илон Маск опубликовал первое фото Falcon Heavy