Исламабад, 24 декабря, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 24 декабря, делегация депутатов Госдумы во главе с Вячеславом Володиным посетит с официальным визитом Исламскую Республику Пакистан, сообщает ИА REGNUM.

raheel9630 Пакистан

В рамках визита парламентарии примут участие в Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия. Значимость мероприятия подтверждает представительный состав участников: главы парламентов Афганистана, Ирана, Пакистана, России, Турции и заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

В ходе конференции пройдут секции, посвященные поиску совместных стратегий по борьбе с угрозой терроризма в регионе, определению перспектив общего процветания путем расширения региональных связей.

Договоренность о проведении конференции по инициативе пакистанской стороны была достигнута в Сеуле в июне 2017 года на полях Второго Совещания спикеров Евразии. Такой формат взаимодействия позволит странам региона создать коммуникации по вопросу противодействия терроризму, в том числе в части сближения национальных законодательств.

В рамках визита в Исламабад намечено проведение ряда двусторонних встреч с руководителями высших органов государственной власти Пакистана, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, а также с рядом спикеров парламентов — участников конференции.

Ранее в Москве прошла международная конференция «Парламентарии против наркотиков», где затрагивались проблемы пресечения финансирования террористических организаций за счет наркоторговли, а также необходимость борьбы с бедностью, чтобы переориентировать местное население регионов риска с производства и продажи наркотиков на деятельность в легальных сферах.

Подобные конференции стали новым форматом регионального международного взаимодействия в борьбе с глобальными мировыми угрозами.