Вашингтон, 23 декабря, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Администрация американской социальной сети Facebook до сих пор не может прийти в себя от того, что через их социальную сеть оказывается распространялась реклама в том числе российским телеканалом RT. Теперь Facebook запускает портал, который позволяет пользователям соцсети проверить, следили ли они за «российской рекламой». Об этом сегодня, 23 декабря, сообщила пресс-служба соцсети.

(сс)downloadsource.fr Facebook

На этом портале любой пользователь может проверить, ставил ли он «лайки» или подписывались на страницы в Facebook или Instagram, созданные организацией Internet Research Agency.

Уточняется, что данная функция работает только в том случае, если пользователь ставил «лайки» или подписывался на аккаунт в Facebook или Instagram с «российской рекламой».

Дело в том, что в США уже больше года раскручивается антироссийская истерия на тему «вмешательства в американские выборы». Эту тему придумали демократы и их кандидат Хиллари Клинтон в ходе президентской кампании 2016 года. Они же продолжили её раскручивать после поражения Клинтон на выборах.

Все сводится к тому, что Россия через свои СМИ, в особенности RT, якобы активно вмешивалась в предвыборную борьбу, активно поддерживала Трампа и всячески очерняла Клинтон. Также к этому прибавляются обвинения в кибератаках на несчастных демократов со стороны всесильных «русских хакеров». А Дональда Трампа вообще обвиняют в связях с российскими спецслужбами.

Весь этот пред‑ и послевыборный бред активно раскручивается через СМИ и интернет-гигантам Twitter, Facebook и Google даже пришлось давать показания в сенате Конгресса США по поводу «вмешательства» России в президентские выборы в Соединённых Штатах.

Facebook решил покаяться в распространении некой рекламы, которую вообще мало кто видел и которую якобы распространяли какие-то аккаунты, связанные с Россией. именно на этом фоне и было заявлено о создании функции по отслеживанию «российской рекламы».

Во всем этом деле вообще нет никаких доказательств, так как оно полностью выдуманное.