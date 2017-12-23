Москва, 23 декабря, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан и гостей столицы на юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество». Соответствующее заявление он сделал накануне, 22 декабря, открывая одну из площадок фестиваля в Черемушках.

Kremin.ru Мэр Москвы Сергей Собянин

В этом году фестиваль «Путешествие в Рождество» посвящен богатым театральным традициям Москвы. По словам Собянина, гостей фестиваля ждёт очень насыщенная программа. В частности, в программе будет ледовое шоу, театральные постановки под открытым небом, кулинарные мастер-классы и дегустация угощений разных народов мира.

«Сегодня в Москве стартует традиционный, уже пятый по счету фестиваль. Мы планируем сделать так, чтобы не только в центре, но и по всему городу работали фестивальные площадки. В этом году москвичей и гостей столицы ждет максимально насыщенная программа. Приходите», — сказал Собянин на открытии площадки фестиваля в Черемушках.

На площадке в Черемушках все желающие могут купить елочные игрушки и украшения, сувениры, новогодние угощения, а также теплые вещи. Также там есть 11-метровая рождественская карусель и интерактивная площадка. Есть пространство для игры в снежки, можно самому смастерить новогоднюю открытку, сделать снеговика или елку из картона.

Собянин отметил, что площадка в Черемушках своего рода инновационная — власти города проверяют, насколько подобная организация досуга привлекательная для жителей и гостей города.

«Мы не стали в массовом порядке делать, хотели посмотреть, как получится, насколько это будет интересно для местных жителей. Если понравится, мы оставим эту площадку как постоянную, будем проводить различные фестивали», — сказал Собянин.

Он добавил, что если жителям понравится такая форма фестиваля, то подобные площадки могут быть сделаны во всех округах Москвы.

Известно, что фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится с 22 декабря до 14 января 2018 года. Главные мероприятия фестиваля пройдут на Тверской улице и Красной площади, а также на Манежной и Тверской площадях, площади Революции, Рождественке, Новом Арбате, Арбате и в Камергерском переулке, на Тверском и Гоголевском бульварах, в Климентовском переулке и Новопушкинском сквере.