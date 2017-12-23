Токио, 23 декабря, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Законопроект об отказе от эксплуатации атомных электростанций будет рассмотрен японским парламентом 10 января 2018 года, пишет газета «Асахи симбун».

Greg Webb АЭС Ои

Инициатива принадлежит Демократической партии Японии. Суть законопроекта изложат бывшие премьер-министры страны Дзюнъитиро Коидзуми и Морихиро Хосокава.

Комментируя инициативу, Коидзуми сказал, что избавиться от применения атомной при администрации главы правительства Синдзо Абэ энергии не так просто.

«Общественное мнение выступающих против перезапуска атомных электростанций намного сильнее тех, кто поддерживает ядерную энергетику», — заявил Коидзуми.

По мнению авторов документа, на территории Японии не должны функционировать АЭС. Властям следует рассчитывать больше на возобновляемые источники энергии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря руководство АЭС Ои (остров Хонсю, Япония) заявило, что выведет из эксплуатации два ядерных реактора — из-за проблем с обеспечением безопасности и настороженностью общественности по отношению к ядерной энергетике.

Напомним, Япония пережила ядерную катастрофу в связи с аварией на Фукусиме 11 марта 2011 года. Авария произошла из-за землетрясения магнитудой 9. В декабре 2013 года АЭС официально закрыли.