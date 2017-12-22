Донецк, 23 декабря, 2017, 02:15 — ИА Регнум. Режим прекращения огня, названный «новогодним перемирием», вступил в силу в Донбассе: с 00:00 (время местное) 23 декабря.

Pxhere.com Перемирие

Решение о начале перемирия принято в Минске участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Соответствующее соглашение достигнуто 20 декабря.

Власти ДНР 22 декабря опубликовали приказ № 961 «О соблюдении режима прекращения огня». В нем командирам отряда Народной милиции республики отдан приказ:

обеспечить выполнение режима прекращения огня на линии соприкосновения в назначенных зонах;

исключить провокационные действия личного состава, выполняющего задачи на линии соприкосновения;

обо всех случаях открытия огня немедленно докладывать старшему должностному лицу по линии дежурных, проводить тщательные расследования с наказанием виновных должностных лиц, вплоть до увольнения из рядов Народной милиции ДНР;

перед заступлением на дежурство проводить инструктажи личного состава о соблюдении режима прекращения огня на линии соприкосновения в рамках «новогоднего перемирия»;

Согласно приказу, среди военнослужащих ДНР был проведен инструктаж.

Отметим, что предыдущее — «школьное перемирие» — никто не отменял. Несмотря на бессрочный характер режима тишины, украинская армия практически ежедневно нарушает его, применяя запрещенные Минскими соглашениями вооружения.

Так, 22 декабря власти ЛНР сообщили о четырех фактах нарушениям ВСУ режима тишины. Из ДНР поступила информация, что окраины Донецка были обстреляны реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о договоренности по «новогоднему перемирию» 20 декабря заявил полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов.