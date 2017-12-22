Москва, 23 декабря, 2017, 01:31 — ИА Регнум. Влияния России на результаты выборов в Великобритании не было, тогда как известно, что Москва вмешалась в электоральные процессы в США, Франции, Германии и Дании, заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, передает Russia Today.

Chatham House Борис Джонсон

Отвечая на вопросы во время пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, британский дипломат, не представив никаких доказательств, обвинил Москву во вмешательстве в иностранные выборы.

«К сожалению, было очень много свидетельств вмешательства России в выборы в Германии, Дании, Франции, США, — заявил Джонсон. — Однако, как я говорил, нет доказательств успешного вмешательства России в выборы в Великобритании».

Напомним, визит Джонсона в Россию состоялся 22 декабря. В Москве он совместно с главой МИД РФ провел пресс-конференцию. На этой встрече с журналистами был, среди прочих, поднят вопрос «вмешательства России» в выборы.

«Но по-прежнему факты о том, что мы вмешивались, но безуспешно, хотелось бы получить. Без фактов говорить очень трудно, — сказал Лавров. — Думаю, что вы вашей западной компанией все это себе придумали. К сожалению, сейчас вы находитесь в плену у этой темы. Очень трудно слезть с забора, на который забрались».

В целом, характеризуя российско-британские отношения, Лавров отметил, что их нельзя на сегодняшний день считать хорошими и даже удовлетворительными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джонсон заявил, что Москве и Лондону есть над чем работать в двусторонних отношениях. «Препятствиями» являются такие проблемы как Украина, Западные Балканы или «то, что происходит в киберпространстве».