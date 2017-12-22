Москва, 22 декабря, 2017, 23:53 — ИА Регнум. Администрация российской социальной сети «ВКонтакте» сообщила о массовом взломе аккаунтов пользователей, а также групп, которые распространили ложную информацию о смерти оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает портал TJ со ссылкой на администрацию соцсети.

Day Donaldson Алексей Навальный

Ранее сегодня в социальной сети «ВКонтакте» многие сообщества распространили информацию о том, что оппозиционный блогер Навальный якобы убит в подъезде своего дома.

При этом информация распространялась от имени сообщества Meduza. Напомним, что существует электронное СМИ ультралиберальной направленности с таким же названием.

Однако вскоре выяснилось, что сообщество Meduza, распространившее информацию о смерти Навального, не является официальным сообществом в «ВКонтакте» одноименного СМИ.

Более того, информация о гибели Навального в сообществах VK Music, VK Messenger, VK Mobile, VK Live (закрытый паблик для участников тестирования), а также в других официальных сообществах, которые ведёт администрация соцсети, появилась в результате кибератаки.

Примерно через 10 минут после появления репостов фейковое сообщество Meduza во «ВКонтакте» было заблокировано. Однако сотни пользователей социальной сети успели распространить его.

Сам Навальный, а также электронное СМИ Meduza поспешили опровергнуть свою причастность к данному инциденту.

Администрация соцсети «ВКонтакте» заявила, что уязвимость, с помощью которой злоумышленники распространили информацию о гибели Навального, была устранена.

«Уязвимость была оперативно устранена, все публикации автоматически удалены. При этом злоумышленники не могли получить доступ к данным пользователей и сообществ», — сообщила администрация соцсети.

Стоит отметить, что у самого Навального дела сейчас идут неважно. Оппозиционный блогер, который продолжает обманывать своих сторонников, собирает с них деньги и утверждает, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, вскоре должен подать подписи, собранные в его поддержку. Как минимум 300 тысяч достоверных подписей граждан России. Сам Навальный утверждает, что его команда и волонтеры уже смогли собрать почти 700 тыс. подписей.

Однако накануне, многолетний соратник Навального, бывший заместитель начальника московского штаба оппозиционного блогера Виталий Серуканов сообщил, что на самом деле «предвыборная кампания» оппозиционного блогера полностью провалилась — за восемь месяцев работы удалось собрать менее 50 тыс. подписей и большая часть из них не верифицирована.