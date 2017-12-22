Иерусалим, 22 декабря, 2017, 23:03 — ИА Регнум. Израиль прекратил свое членство в учреждении ООН по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО), передает Associated Press.

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Пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон заявил, что решение было принято после «систематических попыток оторвать историю Израиля от еврейского народа» со стороны ЮНЕСКО.

Напомним, США вышли из ЮНЕСКО в ответ на «антиизрильскую предвзятость» организации еще в октябре 2017 года.

«Антиизраильской предвзятостью» ЮНЕСКО США и Израиль считают, прежде всего, резолюции, отрицающие права евреев на Храмовую гору в Иерусалиме.

В частности, 13 октября исполнительный совет ЮНЕСКО поддержал резолюцию, предложенную мусульманскими государствами, которая предписывает Израилю «прекратить оккупацию» Аль-Харам аш-Шариф.