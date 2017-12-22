Москва, 22 декабря, 2017, 22:23 — ИА Регнум. Муниципальные депутаты Красносельского района направили мэру Москвы и члену Общественной палаты Алексею Венедиктову письмо с предложением перенести акцию 24 декабря из Лермонтовского сквера на проспект Сахарова, сообщила газета «Ведомости» в пятницу, 22 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Яшин

«Хотелось бы вам дать реальную информацию о том, что в мэрию никакой официальной заявки или уведомления о проведении мероприятия 24 декабря на проспекте Сахарова не поступало», — цитирует слова главы столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Илья Яшин заявил, что 11 декабря «уведомил префектуру ЦАО» о проведении 24 декабря акции в Лермонтовском сквере в центре Москвы. В свою очередь, Владимир Черников сообщил журналистам, что глава совета депутатов района должен был в обязательном порядке согласовать заявку на проведение своего мероприятия за месяц до назначенной даты. Префектурой ЦАО Яшину было отказано в проведении акции в связи с несоблюдением срока подачи уведомления и отсутствия необходимого пакета документов. Прокуратурой Москвы Яшину было выдвинуто предостережение об административной ответственности, если он проведет несогласованную акцию.

Позже Мосгорсуд удовлетворил иск депутата от округа Красносельский Алевтины Базеевой, оспаривавшей решение совета депутатов муниципального района о проведении 24 декабря несогласованного «праздника» «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере в Москве.

В свою очередь, МВД просит горожан воздержаться от участия в несанкционированном мероприятии в Москве 24 декабря, в соответствии с законом правоохранительные органы примут все необходимые меры по пресечению указанного несогласованного мероприятия, отметили в столичном главке МВД.

Напомним, 19 декабря, мэрия Москвы одобрила проведение митинга на Проспекте Сахарова в центре Москвы 24 декабря, организатором которой является экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Ввиду того, что Илья Яшин ранее призывал своих сторонников принять участие в незаконных, несогласованных мероприятиях в Лермонтовском сквере, мэрия решила согласовать заявку Гудкова на мероприятие на проспекте Академика Сахарова, участие в котором не угрожает жизни и благополучию москвичей.

В среду, 20 декабря, в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что получили заявление Дмитрия Гудкова об отказе от проведения согласованного митинга 24 декабря.

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