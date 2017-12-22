Москва, 22 декабря, 2017, 22:12 — ИА Регнум. Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации рекомендовал съезду партии выдвинуть директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина кандидатом на предстоящих выборах президента России. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил журналистам заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Андрей Ильин / Бизнес-журнал Павел Грудинин

«Пленум ЦК КПРФ единогласно принял решение рекомендовать съезду КПРФ выдвинуть Грудинина Павла Николаевича кандидатом на должность президента РФ», — рассказал Афонин.

Что касается бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который четыре раза баллотировался в президенты России (и неизменно занимал второе место), то он возглавит некий Высший совет народно-патриотических сил, который будет штабом выборной кампании Грудинина.

Уточняется, что пленум ЦК КПРФ выдвинул Грудинина кандидатом в президенты от широких народно-патриотических сил компартии РФ, и он идет на выборы с программой КПРФ «10 шагов достойной жизни».

По словам секретаря ЦК КПРФ Леонида Калашникова, Зюганов считает, что ему надо возглавить Совет народно-патриотических сил, который объединит различные лево-патриотические силы.

Калашников пояснил, что в этот Совет будет входить 20 человек от КПРФ, «наиболее авторитетных».

«Они будут поддерживать Грудинина и не давать ему «заблудиться», — подчеркнул Калашников.

Теперь кандидатуры Зюганова и Грудинина должен утвердить съезд КПРФ, который пройдёт 23 декабря.