Москва, 22 декабря, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Все участники масштабного судебного спора между государственной корпорацией «Роснефть» и инвестиционной компанией АФК «Система» подписали мировое соглашение. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает пресс-служба «Роснефти». Эту информацию также подтверждает пресс-служба АФК «Системы».

На мировую

Сообщается, что условия мирового соглашения согласовал совет директоров «Башнефти», которая сейчас входит в структуры «Роснефти», и из-за которой собственно и возник спор.

По этим условиям, АФК «Система» обязуется возместить «Башнефти» убытки в размере 100 млрд рублей. Эти средства «Система» сможет привлечь с помощью Российского фонда прямых инвестиций и Сбербанка. Все расчеты должны быть завершены до 30 марта 2018 года.

После полного погашения указанной суммы стороны обязуются отказаться от взаимных претензий.

В ближайшее время мировое соглашение будет отправлено на утверждение в Арбитражный суд Башкирии.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев уже заявил, что госкорпорация удовлетворена мировым соглашением, которое будет оптимальным как для самой компании, так и для бизнеса в целом. Он отметил, что дополнительные иски к «Системе» «Роснефть» подала для того, чтобы подтолкнуть корпорацию к переговорам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственная корпорация «Роснефть» подала иск против АФК «Система» о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, якобы понесенных истцом в связи с реорганизацией «Башнефти» в 2013—2014 гг., когда её основным акционером была АФК «Система». Позднее сумма требований возросла до 170,6 млрд рублей.

Напомним, накануне в Кремле прошла встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса. В конце встречи Путин порекомендовал главам «Роснефти» и АФК «Системы» — Игорю Сечину и Владимиру Евтушенкову лично поговорить о делах.