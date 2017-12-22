Кишинёв, 22 декабря, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Павел Филип 22 декабря повторно представил президенту Игорю Додону кандидатуры на должности вице-премьера и министров, которых Додон ранее отказался утверждать. Как передает корреспондент ИА REGNUM, теперь Додон обязан их утвердить, либо соответствующие его полномочия будет переданы спикеру парламента Андриану Канду.

Presedinte.md Игорь Додон

Канду уже заявил, что в случае отказа Додона утвердить предложенные кадры правительство обратится в Конституционный суд, как это уже было ранее при назначении министра обороны. Тогда Додон дважды отклонил кандидатуру Евгения Стурзы, и Конституционный суд принял решение передать право подписи спикеру парламента.

Президент между тем уже заявил, что ни при каких обстоятельствах не утвердит предложенных премьер-министром кандидатов.

«Большинство предложенных кандидатов продемонстрировали непоследовательность, отсутствие профессионализма на занимаемой должности и в рамках ранее проводимой деятельности. У некоторых из них есть проблемы с честностью, и что наиболее серьезно, некоторые из них лично участвовали в банковском мошенничестве, принимая участие в принятие решений, приведших к разрушении банковской системы в Молдавии», — заявил Игорь Додон.

Напомним, в соответствии с предложенными Демпартией перестановками в правительстве появилась должность вице-премьера по «евроинтеграции» — ее займет экс-премьер Юрий Лянкэ. Вице-премьером по «реинтеграции» вместо Георгия Бэлана станет Кристина Лесник, ранее работавшая в МВД. Главой МИД вместо Андрея Галбура будет назначен посол Тудор Ульяновский, министром юстиции — экс-глава Конституционного суда Александр Тэнасе.

Министром экономики и инфраструктуры станет бывший премьер Кирилл Габурич, а министром здравоохранения, труда и социальной защиты — нынешняя глава Национального центра по переливанию крови Светлана Чеботарь. На пост министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды будет выдвинут ректор Государственного аграрного университета Молдавии Ливиу Волконович.