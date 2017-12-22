Москва, 22 декабря, 2017, 20:19 — ИА Регнум. Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев спешно покинул Россию и вылетел в Лондон. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает РБК.

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Сообщается, что один из основных совладельцев Промсвязьбанка и глава его правления Дмитрий Ананьев покинул Российскую Федерацию. По данным правоохранительных органов он 21 декабря вылетел из столичного аэропорта «Шереметьево» в столицу Великобритании.

Напомним, 15 декабря Банк России сообщил, что в Промсвязьбанке вводится временная администрация и регулятор приступает к санации кредитной организации.

В тот же день, братья Ананьевы — Дмитрий и Алексей (совладельцы Промсвязьбанка) выпустили совместное заявление, в котором было сказано, что причинами возникновения проблем, из-за которых банку «потребовалась помощь государства», стали «не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке».

Известно, что Алексей Ананьев не появлялся в банке с 15 декабря и все переговоры с подчинёнными вёл по телефону. Дмитрий Ананьев последний раз был в банке 20 декабря.

Ранее сегодня стало известно, что Банк России готовит заявления в правоохранительные органы в связи с выявлением в Промсвязьбанке сомнительных операций. Оказалось, что временная администрация выявила пропажу кредитных досье корпоративных заемщиков Промсвязьбанка на общую сумму 109,1 млрд руб.