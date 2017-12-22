Севилья, Испания, 22 декабря, 2017, 12:44 — ИА Регнум. К Земле в 2018 году приблизится астероид, по форме напоминающий череп. Об этом сообщает ScienceDaily.

Www.sciencedaily.com Астероид 2015 TB-145

Испанские учёные из Института астрофизики Андалусии заявили о том, что к Земле приблизится астероид 2015 TB-145, который по форме похож на череп. Его размер составляет от 625 до 700 метров в диаметре, а период вращения — около трёх часов.

Отмечается, что отражательная способность поверхности астероида очень мала. Она отражает лишь шесть процентов солнечного света.

Ожидается, что Земля сблизится с небесным телом в ноябре 2018 года. В прошлый раз объект приближался к нашей планете 31 октября 2015 года, из-за чего получил прозвище «Хеллоуинский».

По расчётам ученых, в следующий раз астероид 2015 TB-145 приблизится к Земле только в 2088 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные обнаружили в Солнечной системе межзвёздный астероид в форме сигары — Оумуамуа. Он был проверен на наличие внеземной жизни, её признаков обнаружено не было.

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