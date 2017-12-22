Ереван, 22 декабря, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Вооруженные силы Армении расширяют свои разведывательные возможности, и в ближайшем будущем оперативная разведка территорий соседних государств будет осуществляться «с помощью космических снимков».

facebook.com/sergeyiss Фотография Баку, сделанная из космоса российским космонавтом Сергеем Рязанским

С этой целью правительство Армении выделило 300 млн драмов ($625 тыс.) созданному в ноябре ЗАО «Геокосмос». Как говорится в решении правительства, «для приведения в рабочее состояние и модернизацию программно-технического комплекса приемной станции «Геокосмоса».

По словам пресс-секретаря министра обороны Армении Арцруна Ованисяна, детали соглашения не подлежат огласке, и больше того, что указано в решении правительства, он сообщить не может.

«Решение касательно сотрудничества с ЗАО «Геокосмос» расширит разведывательные возможности Армении, в особенности посредством космических технологий», — сказал пресс-секретарь.

На вопрос, возможно ли, что посредством основания «Геокосмоса» создаются основы для запуска армянского спутника в космос, который будет преследовать разведывательную цель, Ованнисян ответил: «Я не могу точно сказать, что возможно, но то, что вооруженные силы должны постепенно развивать и развивают свои разведывательные средства и вообще все средства обеспечения боеспособности и предпринимают четкие шаги в этом направлении, вы видите. И законопроект является одним из таких примеров».

После апрельской войны в Нагорном Карабахе в 2016 г. стало известно, что армянские вооруженные силы не располагали техническими средствами для осуществления глубинной разведки и выявления широких масштабов, подготавливаемых противником военных действий.

По мнению некоторых наблюдателей, сейчас вооруженные силы Армении смогут получать информацию не только со спутников России или государств-членов ОДКБ, но и со спутников, принадлежащих другим странам.