Ростов-на-Дону, 22 декабря, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Ростовский завод гражданской авиации от банкротства спасти можно. Как сообщил на встрече с журналистами донской губернатор Василий Голубев, предприятие может переехать поближе к новой воздушной гавани «Платов». По его словам, перенос мощностей позволит заключать контракты на ремонт не только Ту-134, но и Sukhoi Superjet 100.

Donland.ru Дорога к аэропорту

Помимо этого варианта, который, по мнению региональных властей, более перспективен, существует ещё один. Завод может переехать на территорию создаваемого с 2014 года вертолётного кластера в Батайске. Но пока стороны к консенсусу не пришли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после ввода в эксплуатацию нового аэропорта «Платов» Ростовский завод гражданской авиации оказался на грани разорения. За закрытием международной воздушной аэрогавани, располагавшейся на проспекте Шолохова, последовало и закрытие аэродрома, который принимал и отправлял самолёты, нуждающиеся в ремонте. И это при том, что у предприятия заключены контракты в том числе на 2018 год. В результате многие соглашения оказались под угрозой срыва.

Напомним, что в 2015 году Ростовский завод гражданской авиации №412 оказался на грани банкротства. Угроза была связана с отсутствием заказами. Гарантом обеспечения предприятия контрактами выступило министерство промышленности и энергетики. Ведомство заверило, что взлетно-посадочная полоса, которая используется предприятием для приема авиатехники и проведения летных испытаний самолетов, не будет закрыта в ближайшие несколько лет.