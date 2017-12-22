Санкт-Петербург, 22 декабря, 2017, 10:43 — ИА Регнум. В ноябре 2017 года автомобильные заводы Петербурга выпустили 31 000 легковых автомобилей. Это на 17% больше, чем за ноябрь 2016 года. Всего же за 11 месяцев 2017 года петербургские предприятия Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 315 700 автомобилей, что на 23% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 декабря в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб».

ООО «Тойота Мотор» Сборка автомобиля Toyota Camry на заводе в Петербурге

Наблюдатели отмечают, что за 10 месяцев 2017 года в Петербурге было произведено больше автомобилей, чем за весь 2016 год, а за 11 месяцев 2017 года — больше, чем за весь 2015 год.

«По итогам года динамика роста сохранится в пределах 23%, петербургский автопром впервые с 2013 года окажется в плюсе», — говорит гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

В то же время в следующем году такого увеличения производства на городских автозаводах уже не ожидается в связи с достаточно высокой базой уходящего года.

В настоящее время автозаводы Санкт-Петербурга выпускают девять моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Как заявил 21 декабря в интервью городским СМИ губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, автокластер Петербурга «не просто восстановился, он вернул себе позиции одного из самых динамичных секторов экономики города».

«Практически у всех автопроизводителей есть планы по развитию, кто-то уже начал обновлять модельный ряд, кто-то планирует это на следующий год», — добавил губернатор.