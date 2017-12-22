Москва, 22 декабря, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Жители России назвали самые запомнившиеся события в декабре 2017 года. На первом месте — большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина (23%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Второе по значимости событие — вывод из Сирии российских войск (18%).

Также граждан РФ волнует судьба российских спортсменов. Так, 12% включили в список значимых событий допинговый скандал и отстранение российских спортсменов от Зимней Олимпиады-2018.

В числе самых запомнившихся событий декабря — ситуация на Украине (6%), смерти и болезни известных артистов (5%), а также выдвижение кандидатуры Путина на пост президента (5%).

Кроме того, жители России считают значимым приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву (4%).

Не оставлено без внимания заявление телеведущей Ксении Собчак о планах баллотироваться в президенты РФ, рост цен, тарифов, обнищание населения. Эти события запомнились 3% опрошенных.

Опрос проведен 15—20 декабря 2017 года. Опрошены 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Читайте также: Путин поручил приступить к выводу группировки войск РФ из Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Минобороны приступить к выводу группировки войск из Сирии 11 декабря. Он заявил об этом, прилетев на авиабазу Хмеймим в Сирии.

14 декабря Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. тринадцатую по счету. На этой пресс-конференции он заявил, что будет участвовать в выборах президента России как кандидат-самовыдвиженец.

Читайте также: «Знаковые заявления» Путина

Читайте развитие сюжета: «Пресс-конференция Владимира Путина»