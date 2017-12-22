Вашингтон, 22 декабря, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Курс биткоина за сутки упал до 13 048 долларов США, снижение курса превысило 15%, сообщает 22 декабря Bloomberg.

Биткоин

Хотя за этот год прирост курса криптовалюты составляет более 1300%, некоторые инвесторы начинают проходить так называемую «проверку реальностью», считают аналитики издания. Также отмечается, что в основе таких колебаний курса лежит первоначальный «безумный спрос» на биткоины при условии ограниченного предложения.

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Отметим, в минувшее воскресенье 17 декабря курс биткоина практически достиг $20 тыс. При учете сегодняшней цены, его курс подешевел на 30%.

Напомним, падение курса криптовалюты началось на фоне негативных прогнозов о её будущем. 19 декабря Эмиль Ольденбург, соучредитель Bitcoin.com, заявил, что биткоин не станет торговой валютой. Глава японского минфина, одной из немногих стран, где биткоин законное средство расчета, отметил, что не считает виртуальную валюту надежным активом.

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