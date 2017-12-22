Санкт-Петербург, 22 декабря, 2017, 09:55 — ИА Регнум. Двести маршрутных автобусов частной транспортной компании «Третий парк» в последние дни 2017 года будут оснащены бесплатным высокоскоростным доступом в интернет по технологии Wi-Fi. Еще тысяча автобусов оборудуют для доступа в Сеть в первом квартале 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 декабря в компании «МаксимаТелеком».

3park.ru Автобус АО «Третий парк»

В начале декабря эта московская IT-компания, хорошо знакомая пользующимся интернетом пассажирам столичного метро, запустила в полном объеме сеть Wi-Fi на всех станциях и в поездах петербургского метрополитена. Ранее «МаксимаТелеком» и комитет по транспорту Санкт-Петербурга заключили соглашение о стратегическом партнерстве по формированию единого городского Wi-Fi-пространства.

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АО «Третий парк» обслуживает 202 автобусных маршрута и является одним из крупнейших негосударственных перевозчиков в Петербурге. Ежедневно на линию выходят 1625 автобусов различной вместимости.

Запускаемая сеть в автобусах АО «Третий парк» будет иметь единый с другими сетями «МаксимаТелеком» идентификатор MT_FREE и общую систему авторизации.

«Это позволяет пользователям Wi-Fi в метро не проходить повторную регистрацию, чтобы войти в сеть в наземном транспорте. Таким образом, более 1,5 млн петербуржцев, которые уже пользуются Wi-Fi в метро, могут выходить в сеть в автобусах «Третьего парка» без идентификации», — пояснили в IT-компании.

Новые пользователи сети MT_FREE могут пройти идентификацию по номеру телефона или через портал Госуслуг.

Монетизация интернет-проекта в петербургских маршрутках, как и в метро, будет происходить по рекламной модели. Оборудование сети принадлежит партнерской компании «Третьего парка», а доходы от продажи рекламы в сети будут делиться между этой компанией и «МаксимаТелеком».

"Мы <…> рассчитываем, что в следующем году Единое Wi-Fi-пространство города увеличится за счет других перевозчиков и видов транспорта», — сообщил Борис Вольпе, генеральный директор «МаксимаТелеком».

Как сообщали ранее в Смольном, целью совместной работы городских властей и IT-специалистов является создание возможности для пассажиров городского общественного транспорта вообще «не выходить» из интернета на всем пути, независимо от числа пересадок.