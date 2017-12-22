Луганск, 22 декабря, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Четыре раза была обстреляна Луганская Народная Республика (ЛНР) украинскими войсками за сутки 21 декабря, сообщает «Луганский информационный центр».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие. Минские соглашения

Согласно сообщению, украинские силовики обстреляли населенные пункты Логвиново, Красный Лиман и Смелое. При этом ВСУ использовали минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие.

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Напомним, Украина ежедневно обстреливает территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Так, ранее ВСУ обстреляли ЛНР шесть раз, подвергнув обстрелам пять населенных пунктов. А в ДНР от обстрелов украинских военных погиб один мирный житель, еще двое были ранены.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе последней в 2017 году встречи Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились об объявлении перемирия с 23 декабря в преддверии новогодних и рождественских праздников. Последнее перемирие объявлялось 25 августа перед началом нового учебного года, однако режим прекращения огня был вскоре нарушен.