Украинские войска четыре раза обстреляли ЛНР
Луганск, 22 декабря, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Четыре раза была обстреляна Луганская Народная Республика (ЛНР) украинскими войсками за сутки 21 декабря, сообщает «Луганский информационный центр».
Согласно сообщению, украинские силовики обстреляли населенные пункты Логвиново, Красный Лиман и Смелое. При этом ВСУ использовали минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие.
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Напомним, Украина ежедневно обстреливает территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Так, ранее ВСУ обстреляли ЛНР шесть раз, подвергнув обстрелам пять населенных пунктов. А в ДНР от обстрелов украинских военных погиб один мирный житель, еще двое были ранены.
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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе последней в 2017 году встречи Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились об объявлении перемирия с 23 декабря в преддверии новогодних и рождественских праздников. Последнее перемирие объявлялось 25 августа перед началом нового учебного года, однако режим прекращения огня был вскоре нарушен.