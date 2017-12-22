Братислава, 22 декабря, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Поставки словацкого газа для украинской компании «Нафтогаз» арестованы, такое решение принял словацкий суд, сообщает портал ZN.UA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

По данным издания, суд исполнил решение Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании IUGas. Сумма иска вместе со штрафами и пенями к настоящему времени составляет $21 млн.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2012 года удовлетворил требование IUGas к украинской стороне о взыскании задолженности по газу, возникшей в 2007 году. Компания обратилась в суд Словакии после того, как не смогла решить вопрос на Украине.

В настоящее время изначальный владелец газа — компания «Италия газ» — находится в состоянии банкротства. «Нафтогаз» заявил, что выясняет, кто представляет истца — компанию IUGas

В Словакии в 2017 году Киев приобрел самый большой объем газа, более 8 млрд кубометров. Общий объем закупок составляет 20,9 млрд кубометров.

Напомним, с ноября 2015 года из-за якобы высокой цены Киев прекратил закупки газа у России. «Нафтогаз» признал, что «Газпром» предложил Киеву газ по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики, однако закупки не возобновил.

По сути, у Словакии Киев покупает тот же российский газ, но по более высокой цене.