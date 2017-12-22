Санья, Китай, 22 декабря, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Новая разновидность перцев была открыта в провинции Хайнань на юге Китая, сообщает 21 декабря агентство «Синьхуа».

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Согласно информации Китайской академии тропических сельскохозяйственных наук, новые виды, получившие название Piper jianfenglingense, были обнаружены в вечнозеленых широколиственных лесах на высоте от 500 до 800 метров над уровнем море в национальном природном заповеднике Цзяньфэнлин в автономном уезде Лэдун провинции Хайнань.

«Новые вид уже является 61-й разновидностью перца, обнаруженного в Китае, причем только в провинции Хайнань найдено двенадцать», — заявил доктор Хао Чаоюнь, занимающийся исследованием специй и пряностей в специализированном институте при академии.

Новые виды были занесены в список находящихся в опасности разновидностей растений, которые подлежат дальнейшему исследованию и защите.

«Важно защищать и изучать новые виды с учетом фактора биологического разнообразия и его практической ценности», — заявил Хао. По его словам, команда исследует возможность использовать новые перцы в медицине, растениеводстве и садоводстве.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские биологи обнаружили новый вид рябины в Тибете, который значительно отличается от привычных и широко распространенных видов этого растения.