Брюссель, 22 декабря, 2017, 04:20 — ИА Регнум. Парламентские выборы в Каталонии показали, что Каталонская республика победила монархию. Политика Мадрида потерпела поражение, заявил бывший каталонский глава Карлес Пучдемон, 22 декабря передает телеканал La Sexta.

Карлес Пучдемон

Комментируя предварительные результаты голосования, каталонский политик заявил, что «испанское государство потерпело поражение» и что «каталонская республика выиграла монархию 155-й статьи испанской конституции». На пресс-конференции в Брюсселе он заявил: премьер-министр Испании Мариано Рахой проиграл.

«Европа должна принять к сведению, рецепт Рахоя не работает», — заявил Пучдемон.

Пучдемон подчеркнул, что «Каталония должна сама определять свое будущее». По его словам, голосование показало, что сторонники независимости от Испании «заслуживают права быть услышанными».

Напомним, 21 декабря в Каталонии состоялись парламентские выборы. Окончательные результаты будут объявлены позднее.

Согласно предварительным итогам голосования, сторонники независимости региона получили в местном законодательном органе 70 мандатов. Выборы сопровождались высокой явкой.

Стоит отметить, что в 155-й статье испанской конституции сказано: если автономное сообщество не выполняет наложенных конституцией обязательств и других законов, а также если его действия представляют угрозу общим интересам Испании, то правительство страны может приостановить действие автономии и перевести все органы администрации региона в центральное подчинение.

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