Тегеран, 21 декабря, 2017, 23:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что голосованием в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции о статусе Иерусалима международное сообщество ответило на «бандитское запугивание» США, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Потрясающее глобальное НЕТ бандитским угрозам режима Трампа в #UN», — прокомментировал в «Твиттере» принятие резолюции ГА ООН глава МИД Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую односторонние действия США по признанию Иерусалима столицей Израиля.

Резолюцию о статусе Иерусалима поддержали 128 стран, 35 воздержались, девять проголосовали против, в том числе США и Израиль.

Ранее, 20 декабря, президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом прекратит оказывать финансовую помощь странам, которые «неправильно» голосуют в Организации объединенных наций.

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