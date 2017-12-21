Нью-Йорк, США, 21 декабря, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая не признает юридическую силу любого решения, направленного на изменение статуса Иерусалима, сообщает 21 декабря РИА Новости.

Эжен Делакруа. Сцена перед храмом в Иерусалиме. 1850

Документ признает недействительным решение США о признании Иерусалима столицей Израиля и требует его отмены.

В ходе голосования резолюцию поддержали 128 стран, 35 воздержались и 9 проголосовали против, в том числе США и Израиль.

Документ также требует, чтобы страны не признавали действия и меры, которые расходятся с решением резолюции.

Ранее, 18 декабря, в СБ ООН проект резолюции о непризнании изменения статуса Иерусалима, предложенный Египтом, был заблокирован США.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент США Дональд Трамп завил, что Белый дом прекратит оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию ООН о непризнании Иерусалима столицей Израиля.

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21 декабря до голосования в ООН премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не собирается признавать решение Генассамблеи ООН.