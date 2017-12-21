Японский дипломат впечатлял девушек «своей ролью в возвращении Курил»
Токио, 22 декабря, 2017, 02:15 — ИА Регнум. Любопытный эпизод последовал за недавними словами сотрудника ВШЭ Василия Кашина по поводу возможной передачи Японии Курил. О неожиданном событии с японской стороны пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.
Как сообщает издание «Сюкан бунсюн», некий сотрудник японского МИД, представленный как «господин А.», разбалтывал подробности переговоров о Курилах девушкам, с которыми знакомился в интернете. Итак, «тайные переговоры» Путина и Абэ оказались достоянием широкой публики не только благодаря откровенности Кашкина, но и не меньшей словоохотливости господина А. Который раздувал собственную значимость на теме «своей роли в возвращении островов».
Вероятно, на девушек такой заход действовал позитивно, чего нельзя предположить о японском МИД, который, скорее всего, оказался несколько обескуражен действиями своего сотрудника. Кроме того, «тайная дипломатия» в XXI веке является в большой степени анахронизмом — почти независимо от окружающих этот процесс болтунов.
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