Токио, 22 декабря, 2017, 02:15 — ИА Регнум. Любопытный эпизод последовал за недавними словами сотрудника ВШЭ Василия Кашина по поводу возможной передачи Японии Курил. О неожиданном событии с японской стороны пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Джеймс Тиссо. Девушка, держащая японские предметы. 1865

Как сообщает издание «Сюкан бунсюн», некий сотрудник японского МИД, представленный как «господин А.», разбалтывал подробности переговоров о Курилах девушкам, с которыми знакомился в интернете. Итак, «тайные переговоры» Путина и Абэ оказались достоянием широкой публики не только благодаря откровенности Кашкина, но и не меньшей словоохотливости господина А. Который раздувал собственную значимость на теме «своей роли в возвращении островов».

Вероятно, на девушек такой заход действовал позитивно, чего нельзя предположить о японском МИД, который, скорее всего, оказался несколько обескуражен действиями своего сотрудника. Кроме того, «тайная дипломатия» в XXI веке является в большой степени анахронизмом — почти независимо от окружающих этот процесс болтунов.

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