Белгород, 21 декабря, 2017, 19:18 — ИА Регнум. В Белгородской области велосипеды в ближайшие несколько лет могут стать полноценным видом транспорта — в регионе разработали концепцию развития велотранспортной инфраструктуры. Заседание Совета по реализации проекта «Белгородчина — рукотворный парк» прошло 20 декабря в БГТУ им. В.Г. Шухова. Концепцию представили замгубернатора — начальник департамента строительства и транспорта области Евгений Глаголев и директор ГУП «Белгородоблпроект» Роман Золотарев.

Марина Каширская ИА REGNUM Белгород

По данным проведенного соцсетях опроса, 1% респондентов пользуются велосипедом как полноценным транспортом все время, еще 7% используют велосипед как транспорт только в летнее время и в хорошую погоду, а 59% катаются на велосипеде на отдыхе, но потенциально готовы «пересесть» из автотранспорта на велосипед, если на Белгородчине появится полноценная инфраструктура. Соответственно, в создании велосипедных дорожек, зон и парковок заинтересованы 67% опрошенных. При этом 40 километров велодорожек, уже оборудованных в областном центре, предназначены, в основном, для активного отдыха, а не для использования в качестве альтернативы личному и общественному автотранспорту.

Впервые велоинфраструктуру в Белгороде обсудили с активистами в октябре 2017 года. Тогда был создан «каркас» проекта. Появился график мониторинга существующих маршрутов на предмет того, насколько они соответствуют нормам и требованиям, предъявляемым к современной и безопасной инфраструктуре. В основу новой стратегии развития велотранспортной инфраструктуры берутся уже проверенные разработки, реализованные в столице, Санкт-Петербурге и Альметьевске.

Первым участком, на котором проводится мониторинг, стала дорога от автовокзала до улицы Мичурина в Белгороде. Пешеходы и велосипедисты проходят маршрут и фиксируют обнаруженные нарушения и недоработки.

Губернатор Евгений Савченко новую концепцию одобрил и предложил выделить пилотный участок для ее реализации. Как сообщил портал «Бел.Ру», пилотной территорией может стать участок от аэропорта до улицы Мичурина.

Также губернатор предложил велоактивистам инициировать введение акциза на топливо, чтобы получить дополнительные средства на инфраструктуру, и сделать въезд в областной центр платным для автомобилистов.

«Деньги нужно брать с автомобилистов, которые в будущем станут велосипедистами. Общественный транспорт тоже должен быть готов перевезти несколько велосипедов внутри или, с учётом безопасности, снаружи. Помимо инфраструктуры нужны и стимулы. Третья часть горожан живут в своих коттеджах, это наша политика. Но сказать: «Приезжай из Комсомольца на велосипеде» мы не можем. Поэтому должны быть перехватывающие парковки, около десяти вокруг Белгорода. А стимулом, как и во всём мире, должен стать платный въезд в город», — цитирует слова Савченко издание.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сейчас в Белгороде проходит реконструкция набережной реки Везёлки, а также готовят проект для глобальной реконструкции Соборной площади. В первом случае велодорожки для белгородцев предусмотрены, во втором, хочется надеяться, о них не забудут тоже, потому что сейчас молодые велосипедисты и скейтбордисты являются самыми частыми посетителями пустующей городской площади, не считая туристов.

И пока развитие инфраструктуры для велосипедистов намечено «пунктиром», на дорожное строительство в 2018 году область намерена направить более 14 миллиардов рублей. За год запланировано построить и реконструировать 31 км автомобильных дорог общего пользования (более 4 млрд рублей), отремонтировать 690 км автодорог и 54 моста (5,5 млрд), построить 322 км автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки и 83,5 км дорог по населенным пунктам и к объектам АПК (2 млрд), а также капитально отремонтировать 141 км автодорог местного значения (1,3 млрд). На содержание дорог и мостов, обеспечение безопасности и проектно-изыскательную работы выделено более миллиарда рублей. Средства инвесторов будут привлечены к строительству объездной автодороги вокруг города Алексеевки, реконструкции дороги «Белгород — Новая Деревня» и дальнейшей реконструкции дорог от границы Корочанского района до города Новый Оскол.