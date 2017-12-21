Санкт-Петербург, 21 декабря, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Петербургский завод Toyota почти в два раза увеличил производство автомобилей за 11 месяцев 2017 года. Об этом сегодня, 21 декабря, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

ООО «Тойота Мотор» Сборка Toyota RAV4

С января по ноябрь на заводе было изготовлено 61 340 машин, что оказалось на 87% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Как объясняют в компании, причиной такого роста стал запуск производства второй модели — Toyota RAV4, который состоялся в августе 2016 года.

«Toyota сделали ставку на правильную, очень популярную модель, которая на сегодня входит в топ-3 в рейтинге кроссоверов в России. То же самое касается и модели Camry, которая уже много лет остается привлекательной для покупателей», — так прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

По его словам, рост производства был прогнозируем, так как обе модели, которые выпускаются на заводе в Петербурге, имеют стабильный спрос, что и позволило эффективно загрузить производственные линии. За 11 месяцев 2017 года в России было продано 29,7 тысяч RAV4 и 25,5 тысяч Camry.

Также росту производства поспособствовало развитие экспортного направления. За 2017 год за рубеж из Петербурга было отправлено более 6 тысяч автомобилей Toyota, из которых треть приходится на кроссовер RAV4. В результате, экспортные поставки выросли на 83% по сравнению с 2016 годом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод Toyota работает в Санкт-Петербурге с 2007 года. На предприятии производятся модели Toyota Camry и Toyota RAV4. Уровень локализации на заводе на сегодня составляет более 30%. Около 10% автомобилей, произведенных на петербургском заводе, поставляются за рубеж — в Казахстан и Белоруссию.

За 10 месяцев 2017 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 284 700 легковых автомобилей. Это на 24% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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Напомним, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2017 года составили 152 259 машин, что оказалось на 15% выше, чем в ноябре прошлого года. В целом в 2017 году рост продаж составил 11,7%.