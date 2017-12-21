Берлин, 21 декабря, 2017, 18:39 — ИА Регнум. «Если бы Ангела Меркель не пригласила миллионы нелегальных мусульманских иммигрантов, мы были бы в безопасности. Мы этого не хотели, и мы никогда не привыкнем к террору», — такой позиции придерживается большинство чешских граждан. После десятилетий энтузиазма восточные европейцы испытывают «разочарование, страх и усталость» от членства в ЕС, пишет сегодня, 21 декабря, немецкое издание Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Евро не работает. ЕС построен на лжи. Они обещали, что уровень жизни повысится, но этого не произошло».

И такого мнения в Чехии придерживается абсолютное большинство политических сил, добившихся успеха на парламентских выборах, пишут корреспонденты Der Spiegel Тобиас Рапп и Ян Пуль. Аналогичного мнения придерживаются в Польше, Венгрии и многих других странах Восточной Европы. Тенденция такова, что спустя 25 лет после падения «железного занавеса» Восток уже не ожидает от Запада ничего хорошего, отмечают эксперты.

Вступление восточноевропейских государств в состав ЕС в свое время стало «историей успеха» для Запада в экономическом, политическом и социальном плане. Восточная Европа превратилась в Центральную, государственная экономика сменилась рыночной, утвердились принципы правового государства и демократии. Удивлению Запада не было предела, когда этот процесс начал затормаживаться и даже идти в обратном направлении.

По словам лидера либеральной чешской оппозиции и бывшего министра иностранных дел Чехии Карела Шварценберга, основной проблемой для восточных европейцев на сегодняшний день являются беженцы, и подавляющее большинство населения Восточной Европы выступает против их приема на своей территории.

«Необходимо было обсудить с самими людьми, хотят ли они пускать в свои страны чужаков. Действия ЕС были восприняты как диктат, — подчеркивает Шварценберг. — Мы, чехи, знаем, чем обязаны ЕС, но мы не чувствуем себя как дома. С нами нельзя вечно обращаться как со школьниками»

Большинство поляков, в свою очередь, чувствует «угрозу с Запада» ввиду «смешения культур и рас», а также «борьбы против любой формы религии». Подобная политика «не имеет ничего общего с традиционными польскими ценностями», заявил недавно польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский. Поляки считают Запад «всезнайкой», который хочет «навязать им, как жить и что думать».

«Изменения, произошедшие в Восточной Европе насильственным образом за последние 25 лет, вызвали у населения сильнейший стресс, и обещаний западного уровня жизни уже недостаточно. По этой причине Ярославу Качиньскому и Виктору Орбану удалось так успешно возродить в своих странах национализм», — отмечает польский политолог Пётр Бурас.

И именно по этой причине правые популисты укрепляют свои позиции по Европе, играя на комбинации «разочарования и страха» среди населения, полагает эксперт. А на востоке Европы к этому примешивается еще и тот факт, что люди ощущают себя «европейцами второго сорта».