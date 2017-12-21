Москва, 21 декабря, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Ответ российской стороны на расширение санкций США в рамках «закона Магнитского» обязательно последует. В целом же «санкционные игры» стали полной нелепостью, заявила 21 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Все это уже выглядит гротескно, потому что не основано на какой-либо реальности», — подчеркнула Захарова.

Дипломат с сожалением констатировала, что вынуждена подтвердить позицию внешнеполитического ведомства, которая заключается в обязательном ответе на шаги США. Российские власти всегда следуют этому принципу и вместе с тем подчеркивают, что это — не их выбор.

Захарова добавила, что Москва «нацелена в стратегическом измерении на взаимодействие с США», так как этот путь является правильным. Однако некоторые политические группировки в США по-прежнему продолжают «санкционные игры», демонстрируя тем самым желание и дальше следовать вектору разрушения двусторонних отношений.

«Все это выглядит действительно нелепо на фоне наличия общих вызовов и угроз как для наших стран, так и для всего мира», — добавила представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, санкционный «акт Магнитского» был принят в США в 2012 году, он направлен против тех российских граждан, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека.

20 декабря санкционный список был расширен — он пополнился фамилиями пяти человек, включая главу Чечни Рамзана Кадырова. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил о «зеркальном ответе», который последует со стороны Москвы.

Читайте подробнее: «Убийства и исчезновения»: как в США объяснили санкции против Кадырова