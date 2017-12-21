МИД РФ о расширении «списка Магнитского»: Ответ обязательно будет
Москва, 21 декабря, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Ответ российской стороны на расширение санкций США в рамках «закона Магнитского» обязательно последует. В целом же «санкционные игры» стали полной нелепостью, заявила 21 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Все это уже выглядит гротескно, потому что не основано на какой-либо реальности», — подчеркнула Захарова.
Дипломат с сожалением констатировала, что вынуждена подтвердить позицию внешнеполитического ведомства, которая заключается в обязательном ответе на шаги США. Российские власти всегда следуют этому принципу и вместе с тем подчеркивают, что это — не их выбор.
Захарова добавила, что Москва «нацелена в стратегическом измерении на взаимодействие с США», так как этот путь является правильным. Однако некоторые политические группировки в США по-прежнему продолжают «санкционные игры», демонстрируя тем самым желание и дальше следовать вектору разрушения двусторонних отношений.
«Все это выглядит действительно нелепо на фоне наличия общих вызовов и угроз как для наших стран, так и для всего мира», — добавила представитель МИД.
Как сообщало ИА REGNUM, санкционный «акт Магнитского» был принят в США в 2012 году, он направлен против тех российских граждан, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека.
20 декабря санкционный список был расширен — он пополнился фамилиями пяти человек, включая главу Чечни Рамзана Кадырова. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил о «зеркальном ответе», который последует со стороны Москвы.
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