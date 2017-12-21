Москва, 21 декабря, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Владимир Путин предложил увековечить память писателю Даниилу Гранину. Об этом сегодня, 21 декабря, президент РФ заявил на заседании Совета по культуре и искусству, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Даниил Гранин

В 2019 году исполнилось бы 100 лет писателю, мыслителю, настоящему подвижнику Даниилу Александровичу Гранину.

«Он когда-то сказал очень точные слова: «культурой нельзя руководить», её «надо понимать» и «нести в себе», — напомнил Путин.

Подписан Указ о праздновании в 2019 году юбилея Даниила Александровича Гранина и увековечении его памяти.

«Считаю очень важным, чтобы это стало событием, объединяющим общество, чтобы наследие нашего великого соотечественника послужило будущему российской культуры», — подчеркнул президент.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на заседании Совета по культуре и искусству президент РФ Владимир Путин предложил разработать новый закон о культуре. Деятели культуры должны принять непосредственное участие в работе над новым законом, считает он.

Напомним, писатель Даниил Гранин скончался на 99-м году жизни 5 июля 2017 года в Санкт-Петербурге. Последние несколько дней писатель находился в реанимации.

Родился Даниил Гранин 1 января 1919 года в посёлке Волынь Курской губернии. Участвовал в Великой Отечественной войне, был награждён боевыми орденами. После войны работал над восстановлением энергетического хозяйства Ленинграда.

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