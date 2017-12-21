Хоторн, США, 21 декабря, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Основатель компании SpaceX Илон Маск впервые опубликовал фотографию ракеты Falcon Heavy. Снимок размещён на его странице в Twitter.

Spacex.com Falcon Heavy

Ракету сфотографировали в монтажно-испытательном корпусе космодрома на мысе Канаверал. Она состоит из двух боковых ступеней и центрального блока, собранных на базе ракеты Falcon 9.

Длина Falcon Heavy составляет 70 м, а масса — 1400 т. При этом она сможет взять на борт груз массой более 60 т.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy планируется осуществить в январе 2018 года.

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