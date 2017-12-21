Санкт-Петербург, 21 декабря, 2017, 14:41 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поддерживает идею взимания туристического сбора и допускает, что Петербург войдет в число пилотных регионов, где будет реализовываться этот проект. Как рассказал Полтавченко в интервью городским СМИ, сбор должен составлять 1—2 евро в день, взиматься только с тех, кто останавливается в гостиницах, и направляться на содержание и реставрацию памятников.

Дарья Драй ИА REGNUM Интуристы в Петербурге

Как известно, с мая 2018 года туристический (курортный) сбор будут взимать в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Сумма сбора устанавливается в каждом регионе отдельно. В первых пилотных регионах она составит от 10 рублей (Крым и Краснодарский край) до 50 рублей (Ставрополье).

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Мнение опрошенных ИА REGNUM экспертов об эффекте туристического сбора применительно к Санкт-Петербургу разошлись. Владелец отеля «Гельвеция» Юнус Теймурханлы поддерживает идею: речь идет о небольшой сумме, и никакого влияния на число туристов этот сбор не окажет.

«Это нормальная практика, распространенная в ряде европейских стран, к примеру, в Италии, — отметил Теймурханлы в беседе с корреспондентом ИА REGNUM . — Такие суммы выглядят небольшими надбавками и никого не остановят. Если сбор будет целевым и действительно будет направляться на содержание памятников, это правильно. А вот что следовало бы отменить, так это всю бредовую историю с необходимость делать регистрацию. Иностранцам этого вообще не понять».

В свою очередь, глава петербургского филиала Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин считает, что 2 евро в день — не такой уж маленький сбор, к тому же если в европейских странах его берут только с иностранцев, то в России будут брать и с соотечественников, что странно и неправильно.

«Если мы говорим о дорогих отелях, то для их постояльцев сумма действительно невелика, — сказал Мусакин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM. — Но ведь городские власти говорят правильные слова о необходимости поддерживать и гостиницы эконом-класса. И если туристу, к примеру, в хостеле придется платить вместо 500 рублей — 600, то это уже заметная разница», — полагает Мусакин.

Эксперт также отмечает, что если собирать деньги только с тех, кто останавливается в гостиницах, это может способствовать уходу части рынка в серую зону.

«Единственная причина, по которой предлагается взимать сбор с тех, кто останавливается в гостиницах, а не на частных квартирах или круизных лайнерах, состоит в том, что тут есть с кого спросить, — сказал Мусакин. — Власти сами призывали хостелы выходить из серой зоны, но если продолжать добавлять им новые налоги и сборы, то они могут пойти в противоположном направлении».

Напомним, что Петербург по итогам 2017 года, по предварительным данным, посетят около 7,5 млн туристов. Таким образом, если бы туристический сбор уже действовал, и все туристы останавливались бы в гостиницах, но проводили в городе лишь по одному дню, за этот год удалось бы собрать чуть более 1 млрд рублей.

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Губернатор города заявил о необходимости удвоить туристический поток в ближайшие годы, в комитете по развитию туризма полагают, что достичь такой цели вполне реально.

«Наш город должен ориентироваться на 12—14 млн, это хороший европейский уровень. На чемпионат мира по футболу ожидаем порядка 400 тыс. болельщиков. По оценкам экспертов, после таких мероприятий город может со следующего года после чемпионата мира прирасти по туризму на 1 млн человек», — заявил Полтавченко в своем интервью СМИ 21 декабря.