Москва, 21 декабря, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Практически треть лифтового хозяйства «опасна в эксплуатации, если не обеспечить надлежащий контроль, своевременную замену или модернизацию оборудования». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев («Единая Россия»).

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Комитет Госдумы по промышленности отмечает, что ситуация с эксплуатацией отдельных потенциально опасных объектов, таких как лифты и другие подъемные средства, в последнее время вызывает особую обеспокоенность.

«После всплеска количества летальных случаев при авариях лифтов в 2013—2014 годах, когда каждый год фиксировалось более 10 смертей, определенная положительная тенденция прослеживается. Так, в этом (2017) году, по данным Ростехнадзора, таких случаев было три», — привел данные Гутенев.

Вместе с тем сбои и поломки лифтов, в том числе в жилых многоквартирных домах, нередки, продолжил парламентарий.

При этом, по данным Национального лифтового союза, в 2016 году в среднем по стране доля лифтов, отработавших более 25 лет (то есть средний срок службы лифтового оборудования), составляет 27,2%, указал Гутенев.

Он обратил внимание на то, что ситуация по регионам разная.

«В частности, реализация проводимой в Москве региональной программы замены лифтов через Фонд капитального ремонта многоквартирных домов позволила сократить долю старого лифтового фонда в 2016 году до 3%, тогда как в Московской области данный показатель составляет 32%», — сообщил он.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленные на исправление ситуации с лифтовым оборудованием.

Добросовестное соблюдение установленных законом требований и уведомительных процедур позволит минимизировать взаимодействие с уполномоченными органами и сократить количество контрольно-надзорных мероприятий, а нарушение установленных обязательных требований, в свою очередь, может повлечь дополнительные проверки состояния как самих опасных объектов, так и деятельности эксплуатирующих их организаций.