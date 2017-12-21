Москва, 21 декабря, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Черное золото продолжит рост. Этому способствует несколько факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК TeleTrade Владимир Чернобай.

Clker-Free-Vector-Images Нефть

«Опубликованный накануне официальный отчет от министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов показал, что коммерческие запасы в США за неделю, по данным на 15 декабря, снизились на 6,5 млн баррелей, до уровня 436,5 млн баррелей.

Такое снижение оказалось больше чем опубликованные накануне данные от Американского института нефти», — пояснил эксперт.

Консенсус-прогноз указывал на снижение порядка 0,9%, то есть на 3,8 миллиона баррелей, по факту коммерческие запасы нефти сократились на 1,5%. При этом, добыча нефти в США продолжила расти, а запасы бензина увеличились на 1,2 миллиона баррелей, до 227,8 миллионов баррелей.

«В целом, несмотря на некоторую противоречивость с точки зрения оценки перспектив нефтяного рынка, отчет можно расценить как позитивный и способствующий росту нефтяных фьючерсов», — отметил Чернобай.

Также поддержку ценам оказывает закрытие нефтепровода в Северном море. Североморская смесь Brent пытается закрепиться в более высоком торговом диапазоне, выше уровня $64 за баррель. Легкий американский сорт WTI — выше отметки $58 за баррель.

«22 декабря будут опубликованы данные по буровой активности в США, которые послужат ориентиром для формирования импульсов в конце недели. Сейчас вероятность продолжения роста нефти выше рисков ее снижения», — полагает эксперт.

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