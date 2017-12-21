Москва, 21 декабря, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Госдума не повышает расходы на обеспечение транспортом депутатов, уточняется максимальный годовой лимит, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря в управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что лимит для депутатов Госдумы РФ на транспорт во время поездок в регионы поднимут с 830 тыс. рублей в месяц до 1 млн.

В думском управлении обратили внимание на то, что речь идет об увеличении общего лимита средств, направляемого на использование транспорта в год, — максимальный лимит средств, которые может потратить депутат для работы в регионе в течение года, устанавливается в размере до 1 млн рублей в год.

«Это не приведет к увеличению расходов, они останутся на уровне 2017 года», — пояснили в управлении.

Сегодня комитет Госдумы по контролю и регламенту рассмотрит предложения по транспортным расходам депутатов Госдумы в регионах.

Напомним, в октябре 2017 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты Госдумы за десять месяцев 2017 года сэкономили нижней палате более 32 млн рублей.