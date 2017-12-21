Санкт-Петербург, 21 декабря, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Первый энергоблок проекта ЛАЭС-2 на Ленинградской атомной электростанции будет введен в эксплуатацию в 2018 году, предварительный срок — сентябрь. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом в четверг, 21 декабря, сообщил журналистам директор ЛАЭС Владимир Перегуда.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛАЭС

Напомним, вечером 17 декабря была полностью завершена загрузка ядерного топлива в активную зону реактора блока №1 (типа ВВЭР-1200) проекта ЛАЭС-2. В реактор загружены все 163 сборки с ядерным топливом. Началась опытная эксплуатация блока, необходимая для подготовки его энергетического пуска.

Что касается второго энергоблока новой станции, то в течение 2018 года будет продолжаться его сооружение. Включить второй энергоблок в сеть предполагается в 2021 году.

В связи с запуском первого энергоблока ЛАЭС-2 в декабре 2018 года будет остановлен первый из четырех энергоблоков действующей станции ЛАЭС. Он будет эксплуатироваться без генерации, в течение пяти лет с него будут вывозить отработанное ядерное топливо. Последний из действующих энергоблоков, четвертый, начнет подготовку к выводу из эксплуатации в 2026 году.

В 2017 году ЛАЭС произведет 26,7 млрд квт⋅ч электроэнергии, прогнозные показатели следующего года — 25,63 млрд квт⋅ч. Снижение объемов связано с запланированными ремонтами. В 2018 году ЛАЭС отметит юбилей по производству энергии — 1 трлн квт⋅ч.

О том, как проходил процесс загрузки ядерного топлива в первый блок ЛАЭС-2 и каким образом будет запущен атомный реактор, читайте и смотрите фоторепортаж в материале ИА REGNUM— «Сборки с активным ураном загружают в новый реактор ЛАЭС-2».

Ленинградская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый.

Готовится к вводу в эксплуатацию первый энергоблок проекта ЛАЭС-2, продолжается сооружение второго энергоблока. Оба инновационных энергоблока будут работать на новых реакторах типа ВВЭР-1200.