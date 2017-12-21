Санкт-Петербург, 21 декабря, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник (Партия роста) подал в суд на вице-губернатора Северной столицы Александра Говорунова в связи с отказом последнего «рассекретить» концессионный договор по созданию частной трамвайной сети «Чижик». Об этом ИА REGNUM сообщила 21 декабря пресс-служба Резника. Тем временем запуск частного трамвая в очередной раз отложен.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство частной трамвайной сети «Чижик» (октябрь 2017 г.)

Ранее депутат Резник обратился к вице-губернатору Говорунову, который в тот момент замещал находившегося в отпуске Георгия Полтавченко, с просьбой предоставить ему текст концессионного соглашения между Смольным и «Транспортной концессионной компанией» (ТКК), которая строит в Красногвардейском районе города частную трамвайную сеть. Говорунов ответил Резнику, что в тексте концессионного соглашения содержатся конфиденциальные сведения, поэтому он не может быть обнародован.

«Условие о запрете ознакомления с текстом, содержащееся в концессии, является антисоциальной сделкой, противоречащей нравственности и правопорядку. Ничтожность этого запрета мы и будем доказывать в суде», — заявил Максим Резник, объясняя причину своего иска к чиновнику.

Иск Резника к Говорунову поступил в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга. Истец просит вызвать в суд, помимо ответчика, представителей ТКК и прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, на последнем в этом году заседании 20 декабря Законодательное собрание Санкт-Петербурга отказалось выносить на обсуждение законопроект фракции «Яблоко», который обязывает власти города публиковать в открытом доступе в интернете все заключенные концессионные соглашения.

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Ранее депутаты требовали обнародовать концессионное соглашение о строительстве Западного скоростного диаметра (ЗСД), но им было отказано под предлогом коммерческой тайны. Аналогичная ситуация сложилась и с частным трамваем.

Тем временем запуск трамвайной сети под брендом «Чижик» отложен на первый квартал 2018 года. Об этом 21 декабря сообщил в интервью ряду СМИ губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Ранее инвесторы и чиновники обещали, что частный трамвай поедет до конца 2017 года, но не сдержали свои обещания.

«Думаю, что нельзя здесь винить только концессионера, есть определенная доля недоработки и наших городских структур. Сейчас самое главное — к концу первого квартала 2018 года запустить этот трамвай, чтоб он повысил транспортную доступность на правом берегу Невы», — сказал Георгий Полтавченко.

Он добавил, что для города важно, чтобы проект заработал. «За его реализацией внимательно смотрят инвесторы, которых мы рассчитываем привлечь к проектам легкорельсового трамвая в других районах города», — пояснил Полтавченко.

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Скоростная трамвайная сеть создается на условиях ГЧП от Ладожского вокзала в направлении района Ржевка-Пороховые. Сроки запуска скоростного трамвая сорваны, отставание от графика составило уже полгода. Изначально первый маршрут, от станции метро «Ладожская» до Хасанской улицы в Красногвардейском районе, обещали запустить в августе 2017 года, затем срок перенесли на сентябрь, потом на ноябрь, затем сообщалось о том, что линию запустят до конца декабря 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация проекта — перекрытие проезжей части ради прокладки трамвайных путей и развязок — привела к большим трудностям для жителей Красногвардейского района и автомобилистов, резко осложнила дорожную ситуацию на востоке города.