Чита, 21 декабря, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Неутешительный вывод сделал доцент читинского института БГУ Алексей Янков, проведя опрос о намерении жителей Забайкалья уехать из края. По данным ИА «Чита.Ру», больше половины (53,5%) из шестисот попавших в выборку респондентов заявили о желании сменить Забайкальский край на другое место жительства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Бедность

Причём более 10% опрошенных намерены сделать это в ближайший год. О намерении переехать в другой регион в течение 5 лет заявили почти 17% опрошенных. Ещё около 10% планируют покинуть регион в ближайшие 10 лет, а более 16,3% опрошенных заявили, что желают переехать, но не имеют на это возможности.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье. Могочинский район

Опрос, по данным автора исследования, проводился среди жителей Читы (32%) и других городов края (21%). В посёлках были опрошены 19% респондентов, 28% — в сёлах. Возрастные категории участников были таковы: 8—29 лет — 25%, 30—49 лет — 26%, 50—59 лет — 26%, 60 лет и старше — 23%. Мужчины — 48% респондентов, женщины — 52%. Вероятная статистическая погрешность опроса могла составить 5%.

Данные исследователей подтверждаются и официальной статистикой. По оперативным данным Байкалкрайстата, в январе-октябре 2017 года в регионе по-прежнему сохраняется устойчивая миграционная убыль населения края. В целом за счёт миграционного оттока численность населения края сократилась на 6384 человека (в январе-октябре 2016 года миграционная убыль составила 4884 человека).

Причём за счёт межрегиональной миграции население края сократилось на 6074 человека (в январе-октябре 2016 год — на 5235 человека). В поисках лучшей жизни жители Забайкалья едут в основном в Бурятию — 17,2%, Иркутскую область — 11,3%, Краснодарский край — 5,9%, Новосибирскую область — 5,6%, Красноярский край — 5,0%, Санкт-Петербург — 4,9%, Хабаровский край — 4,1%.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Деревенский быт

Причин тому несколько. Но прежде всего — это недостаток заработка. По данным статистиков, в ноябре 2017 года (по сравнению с ноябрем 2016 года) реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 6,9%. В целом же за январь-ноябрь 2017 года (по сравнению с январем-ноябрем 2016 года) — уменьшились на 2,7%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также в регионе существует серьёзный дефицит медицинских кадров и самых необходимых объектов социальной инфраструктуры в сельских труднодоступных территориях.

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Удивительно, но хорошо в Забайкалье живётся, пожалуй, только стадам дзеренов (зобатых антилоп). По данным сотрудников Сохондинского государственного природного биосферного заповедника, недавно более 2 тысяч этих краснокнижных животных мигрировали на территорию Забайкалья из Монголии. Существует предположение, что Россия понравилась антилопам из-за относительно хороших кормовых условий зимних пастбищ и регулярных мер по охране редких видов животных.