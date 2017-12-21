Москва, 21 декабря, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала соглашение о расширении базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. Предусматривается полная защита от юрисдикции САР, отметил замглавы Минобороны Николай Панков.

Mil.ru Российский военный корабль в Тартусе. Сирия

«По условиям соглашения все движимое и недвижимое имущество неприкосновенно. Соглашение закрепляет за РФ право единовременно содержать в пункте до 11 военных кораблей, включая корабли с ядерными энергетическими установками», — отметил представитель Минобороны.

Соглашение закрепляет военное присутствие России в Сирии, необходимое для поддержания стабильности в стране. Оно носит стратегический характер и рассчитано на 49 лет с автоматическим продлением на последующие 25-летние периоды. База расширяется до 24 гектаров.

Определяется порядок захода военных кораблей РФ в порты САР и выхода из них, порядок регистрации и перемещения транспортных средств, военной техники пункта материально-технического обеспечения и личного автотранспорта в местах дислокации пункта материально-технического обеспечения и вне их, а также порядок выдачи Сирией разрешительных документов на право управления указанными транспортными средствами.

Ратификация соглашения является знаковой и для России, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Хмеймим и Тартус символизируют то, что терроризм не вернется на многострадальную землю», — отметил парламентарий.