Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

10:20 В Минске сегодня, 21 декабря, продолжается судебное заседание, на котором рассматривают уголовное дело в отношении троих белорусских публицистов, авторов ИА REGNUM — Дмитрия Алимкина, Сергея Шиптенко и Юрия Павловца — которые ратовали за сохранение и укрепление связей России и Белоруссии, а также критиковали власти республики за сближение с Западом. Суд продолжается четвертый день. Днем ранее в Минском городском суде допросили Сергея Шиптенко. Он, в частности, подробно разобрал текст госэкспертизы, которая обнаружила в статьях журналистов признаки экстремизма. Публицист указал как на элементарные лексические и грамматические ошибки, кочующие со страницы на страницу, так и на некоторые противоречия, копирование одного и того же вывода к разным текстам, а также спорные суждения, которые в результате стали основанием для возбуждения уголовного дела. Сегодня ожидается допрос остальных подсудимых. Также должны будут вызвать для дачи показаний свидетелей и экспертов.

10:27 Всех троих журналистов, которые после задержания провели в СИЗО уже год, обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды. По этой статье им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Павловцу и Шиптенко вменяют ещё ведение «незаконной предпринимательской деятельности. Подсудимые свою вину не признают, а Шиптенко указал также на то, что обвинение по части бизнеса может служить лишь подпоркой для статьи о разжигании розни, чтобы публицисты не выглядели как политические заключённые.

10:31 Напомним, что сегодня судебное заседание было решено начать на 30 минут позже, чем в предыдущие дни, в 10:30.

10:44 Читайте также обзор по предыдущем трём дня судебного заседания: «Если меня решили сжечь на костре»: суд над журналистами ИА REGNUM в Минске

10:51 Судебное заседание началось.

11:05 Супруги Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко отказались давать показания, воспользовавшись своим правом не свидетельствовать против родственника. Любовь Павловец охарактеризовала мужа как патриота, хорошего отца и мужа, на чём дачу показаний завершила.

11:16 Защита Павловца ходатайствовала о вызове в суд в качестве свидетелей бывшего министра информации Лилии Ананич и её бывшего заместителя Владимира Матусевича, поскольку, по словам адвоката Павловца, они могли знать о политической подоплеке дела. Представитель прокуратуры Минска Александр Король выступил против. Судья Игорь Любовицкий не удовлетворил прошение.

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11:39 Государственный обвинитель выступает по поводу статьи Алимкина на ИА REGNUM «Беларусь уходит из Русского мира исподтишка, с учетом украинского опыта», где журналист пишет о способах «мягкой белорусизации» в детских садах Белоруссии, а также предупреждает о возможном повторении событий 2014 года на Украине в Белоруссии. По мнению экспертов, заключение которых приводит Король, этот материал может стать причиной недоверия между народами России и Белоруссии.

11:42 В этой связи предлагаем читателям самим ознакомиться с материалом. Читайте: «Беларусь уходит из Русского мира исподтишка, с учетом украинского опыта»

11:52 Отвечая на вопросы прокурора по поводу других материалов, опубликованных в российских СМИ, Дмитрий Алимкин отмечает, что его тексты редактировались, хотя основной посыл оставался прежним. Государственный обвинитель зачитывает документы, где в частности приводится переписка по электронной почте Алимкина с шеф-редактором Аналитической редакции ИА REGNUM Юрием Баранчиком.

11:58 Читатели ИА REGNUM «Вконтакте» пишут, что надеются на то, что суд завершится в пользу публицистов. Некоторые, более пессимистично настроенные комментаторы отмечают, что если бы это было возможно, то журналистов отпустили бы еще в 2016 году под подписку о невыезде.

12:06 По поводу переписки с Баранчиком, отвечая на вопросы прокурора, Алимкин обратил внимание на то, что из сообщений видно, что он готов был публиковать свои материалы в ИА REGNUM на безвозмездной основе, а под псевдонимом «Алла Бронь» размещали тексты не только Дмитрия Алимкина, но и других публицистов, то есть псевдоним был сборным.

12:14 Государственный обвинитель продолжает зачитывать цитаты из переписки Дмитрия Алимкина и Юрия Баранчика.

12:24 В суде зачитываются результаты госэкспертизы по поводу других материалов Алимкина, где эксперты усмотрели признаки экстремизма. Публицист обращает внимание на то, что авторские права на материалы принадлежат ИА REGNUM.

12:44 Прокурор допрашивает мать Сергея Шиптенко — Любовь Александровну. В ответ на вопрос гособвинителя о знакомстве с редактором EAdaily Владимиром Зотовым женщина заявила, что знала его мать еще со студенческих лет, а с самим Зотовым потом её познакомил сын. В 2014 году Зотов обратился к семье Шиптенко за материальной помощью.

12:55 Прокурор выясняет у матери Шиптенко детали предоставления Зотову долга. Давая характеристику своему сыну, Любовь Александровна заявила, что у неё благополучный сын, а произошедшее вызывает только удивление.

13:06 Также мать Сергея Шиптенко подтвердила, что Владимир Зотов полностью вернул долг самой Любови Александровне, а по поводу дел сына она не в курсе.

13:06 Суд прервался на перерыв.

13:26 Предлагаем вам вспомнить некоторые подробности вчерашнего судебного заседания. 20 декабря подробно допрашивали Сергея Шиптенко. Он выступал несколько часов, обращая внимание на несостоятельность обвинений, основывающихся в основном на заключении экспертов, суждения которых довольно спорные и не лишены эмоциональности.

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13:41 Много вопросов обвинитель также задавал Шиптенко по поводу журнала «Новая экономика», где он был главным редактором. Журналист объяснял, что журнал, по сути, существовал на пожертвования, авторы были из разных стран. «Новая экономика» попала в список авторитетных научных изданий в Белоруссии.

14:07 Отметим, что завершилось вчерашнее судебное заседание тем, что судья удовлетворила ходатайство адвоката Юрия Павловца о том, чтобы приобщить к материалам дела статью двух специалистов, которые проводили экспертизу публикаций журналистов. В ранее опубликованном тексте двух белорусских экспертов говорится, что применять методику российского эксперта по вопросам экстремизма Ольги Кукушкиной в республике невозможно из-за разницы в законодательстве России и Белоруссии. Однако сами эти эксперты в республике при проведении экспертизы текстов подсудимых использовали методику Кукушкиной.

14:24 Перерыв завершен.

14:25 Допрашивают Григория Шиптенко, младшего брата Сергея. Гособвинитель спрашивает о работе журналиста в ИА REGNUM, о том, получали ли переводы из-за рубежа.

14:27 Григорий заявил, что братом гордится, а в его статьях разжигания розни не нашёл, отметив, что у них многонациональная семья. Допрашиваемый высказал желание по поводу того, чтобы к экспертизе текстов привлекли иностранных экспертов, общественные организации, просит изменить меру пресечения брата.

14:27 Судья задал Григорию вопрос по поводу перевода от Владимира Зотова, на что брат подсудимого заявил, что достоверно не помнит о существовании такого перевода.

14:45 Обвинение по делу Дмитрия Алимкина перечисляет доказательства, в числе которых — мобильный телефон, бумажки с текстами, чеки с переводами от Юрия Баранчика. В свою очередь, защита Павловца отмечает, что в экспертизе к текстам Алимкина нет указания на методику, обоснования.

14:49 Сам Дмитрий Алимкин обратил внимание на то, что к материалам дела обвинение добавило ещё и чеки о коммунальных платежах, указал на то, что правоохранители пытались обвинить его в хранении боеприпасов, хотя найденные у него патроны были небоевыми. Гособвинитель заявил, что эти пули не являются боеприпасами. Выразил недоумение Алимкин также по поводу того, что у него из дома, непонятно на каких основаниях, изъяли Коран. «Я передаю привет мусульманам всего мира», — сказал подсудимый.

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15:19 Дмитрий Алимкин, отвечая на вопрос Сергея Шиптенко по поводу переписки с Юрием Баранчиком, также обратил внимание на то, что с редактором он общался на разные темы.

15:27 Зачитываются материалы дела по третьему подсудимому — Павловцу, в том числе заключение госэкспертизы.

15:37 В ответ на зачитываемые прокурором цитаты из статей Юрия Павловца присутствующие в зале негодуют, указывая на то, что приведенные в тексте факты соответствуют реальности.

15:44 Предлагаем читателям ознакомиться со статьями Юрия Павловца.

16:02 Пока государственный обвинитель зачитывает статью Павловца под названием «Как конструировалась белорусская идентичность», в которой, по мнению экспертов, есть признаки экстремизма.

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16:29 Подсудимому предоставляют возможность высказаться по поводу своих текстов. Павловец соглашается сделать это завтра, чтобы не пришлось прерывать его комментарий.

16:35 Сам Павловец обращает внимание на то, что эксперты путают термины, например, называя «мифом» историю. Также публицист отметил, что в своих материалах он не оценку делает, как сказано в экспертизе, а анализирует события.

16:35 Комментировать свои статьи Юрий Павловец продолжит завтра в 10:00.