Вашингтон, 21 декабря, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Жителям США не стоит доверять опросам, свидетельствующим о низком рейтинге популярности главы Белого дома Дональда Трампа, заявил в интервью Fox News вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Один из уроков, вынесенных мною из предвыборной гонки 2016 года: не надо верить опросам. На моей памяти нет ни одного опроса, который говорил, что мы хоть сколько-нибудь близки к победе», — заявил Пенс.

Он также считает, что, несмотря на все опросы, Трамп одержал «историческую победу».

Пенс добавил, что глава Белого дома будет и дальше продолжать «выполнять свои предвыборные обещания».

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Напомним, в начале декабря исследовательский центр Pew Research Center опубликовал рейтинг популярности американского лидера. Так, на сегодняшний день Трампу доверяют 32% опрошенных, 63% соотечественников не одобряют действий главы государства. Опрос был проведен среди 1,5 тыс. жителей США.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Белого дома теряет рейтинговые позиции на протяжении последних нескольких месяцев. В октябре его популярность, по данным Gallup, не превышала 33%.

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