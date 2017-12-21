Купертино, США, 21 декабря, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Приложения для различных устройств компании Apple будут объединены в рамках создания единого набора приложений, который будет работать вне зависимости от используемой версии операционной системы iPhone, iPad или Mac, передает 20 декабря Bloomberg.

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Отмечается, что в ближайшее время разработчики начнут работу над двумя приложениями: для операционной системы iOS, использующейся в мобильных устройствах Apple и для macOS, системы, на которой работает оборудование Mac.

Объединение приложений может помочь платформам iOS и MacOS «развиваться и расти как единое целое, а не за счет друг друга. Это станет самым большим изменением программной платформы Apple с момента появления iOS», — сообщил разработчик приложений в Apple Стивен Тротон-Смит.

В настоящее время подробности изменений держатся в секрете. Ожидается, что проект начнет развертываться уже в 2018 году, а первый анонс о предстоящих изменениях может быть сделан на ежегодной конференции разработчиков компании летом.

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Источники издания указала, что по приведению приложений к единой платформе актуальны, но реализация проекта может измениться или он может быть отменен.

Ранее в компании Apple заявили о готовности закрыть магазин музыки iTunes в связи с существенным падением продаж. Его связывают изменениями, которые произошли в модели потребления музыки.