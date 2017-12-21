Якутск, 21 декабря, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Политолог и журналист, замредактор газеты «Якутск вечерний» Виталий Обедин намерен обратиться в прокуратуру республики с жалобой на то, что голосование в республиканском парламенте, по его мнению, проходит нелегитимно. К таким действиям его побудила ситуация на заседании Госсобрания региона 20 декабря, когда несколько депутаты жаловались, что их голоса не засчитываются, а спикер парламента Александр Жирков настойчиво игнорировал эту информацию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Три депутата — Леонид Владимиров, Александр Сусоев и Дмитрий Семёнов — проголосовав, не нашли себя в списках депутатов, волеизъявление которых было учтено.

«В отчёте по голосованию 16 человек вообще якобы не голосовали, — был возмущён странностями в парламенте депутат Владимир Фёдоров. — У нас есть сомнения в достоверности данных, которые предоставляет нам электронный подсчёт голосов. Может быть там в программе подстраивают так, чтобы как захотели, так она и выдавала. У нас сомнения в результатах голосования. Голосования то проходят, то не проходят так, как это выгодно кому-то, и меня это настораживает. Депутаты голосуют, но их нет в списках», — сообщил депутат Владимир Фёдоров несмотря на то, что спикер Госсобрания Александр Жирков не давал ему говорить, неоднократно перебивая, отшучиваясь и одёргивая.

Фёдоров настаивал на том, чтобы приостановить сессию «до выяснения этих казусных ситуаций», но председатель законодательного органа проигнорировал его призыв.

Выступить на эту тему пытался также Леонид Владимиров, но спикер и ему не давал ничего сказать, перебивал и, недослушивая, отвечал так, как будто не понимал претензии депутата и суть проблемы.

«Механизм работает совершенно чётко. Голосование учитывает голос каждого депутата. Это бесплодная дискуссия, давайте её завершим. Вы проголосовали, аппарат это зафиксировал. А теперь вы говорите, что не так голосовали, это слишком долгий разговор», — парировал Жирков.

Парламент Якутии чем дальше, тем больше превращается в цирк, считает Обедин. Причём исключительно собственными усилиями:

«При голосовании по отдельным бюджетным поправкам выяснилось: система электронного голосования просто не учитывает голоса отдельных депутатов — то есть они нажимают на кнопки, а система их не считает. Все превращается в цирк».

Депутаты подтвердили, что голосовали «за», но в распечатке по итогам голосования они значатся, как не голосовавшие.

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"Владимир Федоров пытался привлечь к этому внимание, спикер Жирков отмахивался — система работает, это вы кнопки неправильно жмёте. Как вы можете голосовать, если три депутата говорят — наши голоса потерялись? Какой легитимностью обладает такое голосование? Дальше больше: Федоров предлагает остановить сессию до выяснения ситуации с системой или перейти на голосование руками, Жирков это даже на голосование депутатов не ставит. Кивает головой и продолжает сессию. Вы что делаете? Что за цирк? Что за имитация работы законодательного органа?! По принципу: неважно как вы голосуете, важно, как мы посчитаем?!», — возмущён странным поведением спикера политолог.

Виталий Обедин заявил, что намерен, ознакомившись с судебной практикой и проконсультировавшись с юристами, подавать жалобу в прокуратуру.

«Депутаты могут Жиркова хоть в пятую точку целовать, но я, как избиратель, житель республики и гражданин, считаю, что мои права были нарушены принятием заведомо нелегитимных законодательных актов», — объяснил свою позицию политолог.

Ситуацией в парламенте также возмущены жители республики. «И всё это они делают, не моргнув глазом, за наши бюджетные средства», «Скоро выборы, а они спят», — комментируют якутяне в соцсетях поведение Александра Жиркова.

Редакция ИА REGNUM обратилась за комментарием по сложившейся ситуации в пресс-службу парламента, но пока ответ не получен.

Как сообщало ИА REGNUM, Госсобрание Якутии неоднократно демонстрировало пренебрежение к регламенту, которым устанавливается процедура голосования: было несколько прецедентов, когда за один и тот же вопрос уже после того, как было принято решение, парламентарии снова переголосовывали по указке. Так произошло с утверждение в должности нового прокурора республики Александра Пилипчука, за которого депутатов заставили переголосовывать так, как надо, и не тайно.

Со второй попытки и под давлением парламентарии принимали решение об утверждении бюджета на 2016 год, по которому оставалось много вопросов, и по предоставлению льгот дочерней компании «Роснефти» ценою в 9,4 млрд рублей.