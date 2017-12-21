Якутск, 21 декабря, 2017, 06:35 — ИА Регнум. Алмазодобывающая компания АЛРОСА следит за состоянием рудника «Мир», на котором 4 августа произошла авария, и рассматривает возможности восстановить на нём работы. Об этом на заседании Госсобрания республики 20 декабря заявил исполняющий обязанности директора Мирнинского ГОК Алексей Коваленко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Он также проинформировал о том, что существует угроза деформации бортов карьера, в связи с чем мониторинг за его состоянием усилен, а число специалистов с функционалом наблюдения за воронкой увеличено с 21 до 33 человек.

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«Могу отметить, что все станции показывают, что сдвижения нет, и мы работаем в допуске, — пояснил Алексей Коваленко. — Вода, которая откачивается из карьера, закачивается в разломы земной коры на глубину от 526 до 540 метров, что не позволяет ей выходить в речную сеть. Ведется постоянный мониторинг за экологией водных ресурсов в районе деятельности акционерной компании «АЛРОСА».

Директор Мирнинского ГОК также рассказал депутатам о том, что АЛРОСА уже рассматривает несколько вариантов восстановления рудника, предложенных сотрудниками компании. На начало 2018 года запланирована всероссийская конференция, на которой от ведущих профильных научных и проектных организаций будут ждать идеи, как возобновить добычу в подземных выработках «Мира». Приниматься будут варианты и от зарубежных специализированных организаций.

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К безопасности добычи алмазов на «Мире» после того, как рудник будет восстановлен, обещают отнестись серьёзно.

«Будет изменена вся служба с непосредственным подчинением директорам ГОКов, создан комитет промбезопасности под руководством президента компании», — заверил Алексей Коваленко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2017 года в подземные выработки рудника «Мир» прорвался большой объём воды со дна карьера. Поток смёл инфраструктуру и оборудование шахты, заблокировав обломками несколько её горизонтов, поэтому 8 горняков спасти не удалось. Работы по их поиску шли с перерывами несколько месяцев, а затем были прекращены. Люди остались под землёй. В процессе поисково-спасательной операции вода продолжала поступать в подземные выработки, шахту затопило почти полностью.

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К аварии могло привести несоблюдение в должной мере требований безопасности. Есть версии, что призванный предохранять шахту от воды слой был почти в три раза тоньше, чем нужно, а людей отправили в шахту, которую уже фактически топило с 25 июля. Обильное поступление воды в подземные выработки называлось опасным ещё за несколько лет до аварии.

В 2013 году бывший вице-президент АЛРОСА Юрий Дойников называл опасным проведение буровых работ в и без того тонком защитном слое, призванном предохранять шахту от прорыва воды со дна карьера, но к его словам не прислушались.

«Это равносильно тому, чтобы взять зонт, стоять под дождем, а зонт продырявить в нескольких местах. Какой с него тогда толк? Ведь не просто же так эти 100 метров целика должны были предохранять шахту, а водоприток должен был составлять всего 6 кубов воды, а не те объемы, которые сейчас поступают в карьер. И ни в коем случае нельзя было там проводить никаких работ. Целик есть целик, и трогать его можно было только самым последним, в самом конце отработки месторождения. Он для того и создается, чтобы обезопасить работу шахты. А в этом случае решили сократить затраты, видимо, взять часть руды, которая рядом, вот она. Почему бы не взять? Ну, вот и взяли на свою шею, если по-русски сказать», — предупреждал Юрий Дойников задолго до аварии.

Анализируя причины аварии, Ростехнадзор пришёл к выводу, что к ЧП привела совокупность гидрогеологических, технических и организационных факторов. Сумму ущерба надзорное ведомство определило в 10,2 млрд. рублей. Виновными в допущении ЧП признаны 16 лиц.

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