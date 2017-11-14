Нашли козлов отпущения: якутяне о выводах Ростехнадзора по аварии на «Мире»

Якутск, , 08:23 — REGNUM За аварию на руднике АЛРОСА «Мир» президент компании Сергей Иванов должен ответить лично. Такое мнение высказал, комментируя выводы Ростехнадзора по итогам анализа причин ЧП, редактор республиканского издания YKTIMES.RUВладимир Нифонтов. Решением надзорного ведомства помимо него недовольны многие жители республики, которые выражают своё возмущение, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Основная претензия людей к Ростехнадзору: те, кто виноват по-настоящему, останутся безнаказанными.

Владимир Нифонтов напомнил, что предпосылки для аварии на руднике «Мир» возникли в декабре 2011 — начале 2012 года, и Ростехнадзор это подтвердил.

«Но дальше не пошёл. А начал выгораживать Иванова-сына и Антон Силуанов (министр финансов РФ и глава наблюдательного совета АЛРОСА — прим. ИА REGNUM ). Как будто не было выступления Юрия Дойникова (вице-президент компании в 2012—2013 годах — прим. ИА REGNUM ), кучи документов в компании, нового проекта «Трезуб» и так далее. Да буквально за неделю до прорыва в шахте начался неуправляемый приток воды, завалило человека — и хоть бы хны. Людей по-прежнему отправляли в аварийную шахту. Вот за это должен отвечать Иванов-сын», — уверен журналист.

Депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин также полагает, что предпосылки к возникновению аварии в компании возникли уже давно, но не все из списка виноватых действительно были причастны к их допущению.

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«Видимо, все понимали, что это рано или поздно наступит. Просто не хотели вкладывать деньги, когда нужно было укрепить и переделать. Естественно, как это всегда бывает, откладывали на последний момент, поэтому так оно и получилось. Это же наша русская душа: всё тянули, тянули и дотянули, попали впросак: теперь они убытки несут в плане добычи, и сейчас эти убытки будут в 100 раз больше, чем если бы они вложили бы вовремя какие-то определённые средства для укрепления рудника или вложились бы во что-нибудь другое. Сейчас, получается, они и не зарабатывают, ещё и люди пострадали, ещё и какие-то, может быть, нужные кадры (там же в любом случае должны работать специалисты) потеряют, потому что сотрудники понесут ответственность и будут уволены, а сама компания потеряет достойных работников», — высказал мнение депутат.

Он полагает, что из 16 человек, о которых сообщил президент компании Сергей Иванов, не все 100% причастны к аварии.

«Но им в любом случае нужно показать виновных, и ни одного человека-руководителя, а именно небольшую команду, которая действительно недоработала. Чтобы сегодня такое количество жертв преподнести, наказать одного человека мало, двух тоже. Получается, они просто масштаб показали, чтобы населению замылить глаз, а кто именно и как виноват — этой информации не озвучивают», — считает Гаврил Парахин.

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Он также полагает, что теперь имена из этого списка не будут называть, начнут тянуть время и делать так, чтобы жители страны, республики и непосредственно родственники погибших людей начали забывать и упускать моменты, связанные с жёстким наказанием. «Я думаю, что так всё и произойдёт», — прогнозирует депутат.

Журналист из Якутии Маргарита Нифонтова считает, что с таким подходом можно смело ждать от АЛРОСА новых аварий:

«Результаты проверки Ростехнадзора показали, что главная цель, которую «специалисты» ведомства ставили перед собой, — выгородить, оправдать, вытащить сына экс-главы администрации президента РФ Иванова — Сергея Иванова — младшего, президента компании АЛРОСА и смотрящего от правительства РФ Антона Силуанова. Таким образом, друзья мои, поскольку реальной оценки произошедшему нет, новые аварии запрограммированы. Нет слов. Жизни девяти горняков ничего не стоили!»

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Ей вторят жители республики в соцсетях и комментариях к новостям о завершении проверки.

«А в список виновных сам Иванов входит? Он должен быть первым в списке!», «Как проект прошёл экспертизу? Там каждый метр проверяется, подсчитывается! Какие умные, нашли 16 козлов отпущения», «По проекту должны были откачивать воду из карьера и поддерживать определенный уровень. Полгода из-за сломанных насосов этого не делили и допустили подтопление карьера выше рекомендованного уровня. При чем здесь проектное решение? Это преступная халатность!», «Беда АЛРОСА в том, что вот уже пару десятков лет ее возглавляют люди, не имеющие отношения к горной промышленности, как, впрочем, и везде в России. Рулят бывшие чиновники и финансисты, умеющие только делить деньги», — высказывают мнения якутяне.

Депутат Госдумы от республики Федот Тумусов счёл заключение Ростехнадзора по аварии на «Мире» вполне ожидаемым и подчеркнул, что говорил об этих нарушениях в своём выступлении перед депутатами сразу после ЧП:

«Но выводы надзорного ведомства более обоснованные и доказательные. В том, что они подошли объективно, скрупулёзно, профессионально, особых сомнений тут не должно быть».

Федот Тумусов также высказал мнение, что теперь АЛРОСА однозначно должна изменить подход к обеспечению безопасности людей, и он намерен это проконтролировать.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростехнадхор сделал вывод, что причинами аварии на руднике «Мир» компании АЛРОСА, откуда в августе из-за затопления не смогли спасти 8 горняков, стала совокупность гидрогеологических, технических и организационных факторов. Сумму ущерба надзорное ведомство определило в 10,2 млрд рублей. Виновными в допущении ЧП признаны 16 лиц.

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Напомним, аварии на шахте предшествовало увеличение поступления воды в подземные выработки в конце июля. Уже тогда жительница Мирного писала президенту РФ Владимиру Путину: «Уважаемый Владимир Владимирович, я проживаю в Якутии, город Мирный. С 25.07.2017 топит МГОК — рудник «Мир», это шахта, сегодня 29.07.17. Начальство молчит и ничего не делает. И это уже не первый случай затопления шахты за 5 лет работы рудника «Мир». Что будет с людьми?» Тогда, ещё до прорыва воды, пострадал рабочий, но горняков всё равно продолжали отправлять в шахту.

Сейчас рудник затоплен, добыча алмазов там полностью остановлена, а сроки восстановления шахты неизвестны. Компенсировать простой «Мира» АЛРОСА намерена увеличением добычи на остальных шахтах.