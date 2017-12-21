Вашингтон, 21 декабря, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Несмотря на увеличения числа российских граждан, подпавших под действие так называемого «акта Магнитского», американские власти хотят конструктивных отношений с Москвой, заявил журналистам высокопоставленный представитель Государственного департамента США.

Дядя Сэм

Комментируя решение, объявленное 20 декабря Минфином США, согласно которому список людей, на которых распространяется «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского», пополнился фамилиям еще нескольких российских граждан, дипломат заявил, что как американский президент, так и госсекретарь, заинтересованы в диалоге с Россией.

«Президент и госсекретарь хотят конструктивных отношений с Россией», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минфин США 20 декабря опубликовал обновление «списка Магнитского», в который теперь включены глава Чечни Рамзан Кадыров, глава РОВД Аргуна (Чечня) Аюб Катаев, а также Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня.

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Комментируя американские санкции, Кадыров заявил, что не поехал бы в США, даже если бы ему «посулили в качестве призовых все валютные запасы страны».

«Вы забыли про уничтоженных индейцев, миллионов рабов-африканцев, жертв Хиросимы и Нагасаки, миллионов вьетнамцев, деревню Сонгми, Афганистан, Ирак, Ливию, Белград…» — заявил Кадыров.

Напомним, «закон Магнитского» был принят в США в 2012 году после смерти в российской тюрьме обвиняемого в крупном мошенничестве юриста Сергея Магнитского. После смерти подследственного Вашингтон, по инициативе международного преступника и авантюриста Уильяма Браудера, обвинил Россию в нарушении прав человека.

Включенные в «список Магнтитского» не могут на общих основаниях получить визу в США, санкции также предполагают блокировку из активов в американских банках.

Отметим, что Браудер заочно осужден в России и в октябре 2017 года в очередной раз включен в базу Интерпола.

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