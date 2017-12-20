Минск, 20 декабря, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Решение Минска отказаться от импорта российской электроэнергии с 2018 года обусловлено исключительно экономическими причинами, заявил 20 декабря министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик.

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«Здесь нет никакой политики. Россия была и остается главным стратегическим партнером для Беларуси. Решение отказаться от импорта электроэнергии носит чисто экономический характер», — приводит слова белорусского министра БелТА.

Потупчик отметил, что республика уже длительное время шла к отказу от импорта электроэнергии, постепенно сокращая её поставки из-за рубежа и модернизируя собственную энергосистему.

По его словам, за пять лет затраты на производство электроэнергии в Белоруссии сократились на 30%. При этом если максимальный объём импортируемой в страну электроэнергии составлял 7,8 млрд кВт⋅ч в год, то по итогам 2017 года он составит 2,7 млрд кВт⋅ч, а в предстоящем году от импорта решено отказаться.

«Мы посчитали экономику и увидели, что для страны будет более выгодно обеспечить собственную выработку электроэнергии на наших источниках. Таким образом, мы снизим в 2018 году нагрузку на валютный рынок на $300 млн: $140 млн — сама закупка и $160 млн — экономия от модернизации белорусской энергосистемы», — заявил Потупчик.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня министр энергетики Белоруссии в ходе выступления в парламенте сообщил, что Минск и Москва не достигли соглашения о стоимости электроэнергии. Цены, предложенные российской стороной, не удовлетворили Белоруссию, и на сегодняшний день переговоры завершены.

«С 2018 года отказываемся от импорта электроэнергии», — сказал Владимир Потупчик, отметив, что белорусская сторона компенсирует это собственной выработкой электроэнергии.